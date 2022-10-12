Более 50 детей-сирот из Донбасса перевезли в Подмосковье

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Подмосковье доставили свыше 50 детей-сирот из Донбасса, которые затем были распределены в региональные семейные центры, передает «360». Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретил детей на аэродроме Чкаловский. По его словам, в подмосковных семейных центрах проживает уже 800 детей из Донбасса, из которых 30 уже нашли семьи.

Мы стараемся максимально помогать всем, кто защищает детей, у нас уже 800 детишек проживает в Подмосковье, 30 из них уже в семьях, и вот еще 50. Мы <...> делаем так, чтобы у них тоже был дом, своя семья, — сказал Воробьев.

В семейных центрах детьми займутся воспитатели, психологи, логопеды и другие специалисты, которые адаптируют их и помогут им найти семью, уточнило издание.

В июле жители Подмосковья Татьяна и Дмитрий взяли опеку над девятью сиротами из Донбасса, все они приходятся друг другу родными братьями и сестрами. Маленьких беженцев встретили на вокзале их новые приемные родители и заместитель министра социального развития Подмосковья Дарья Романова.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) ранее представил результаты исследования, согласно которому 60% россиян против усыновления детей-сирот иностранцами. По мнению большинства респондентов, ребенок, оставшийся без родителей, должен оставаться в РФ, даже если при этом ему придется воспитываться в детском доме. Противоположной точки зрения придерживаются 32% россиян. По их мнению, возможность усыновления детей-сирот иностранцами — шанс обрести семью.