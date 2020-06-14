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Более 5 тысяч медиков заразились коронавирусом в Санкт-Петербурге

21:15, 14 июня 2020 82
Фото: Sergei Mikhailichenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пресс-служба городского комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщила о выявлении коронавируса у пяти тысяч медицинских сотрудников.

За время пандемии в Петербурге заразились коронавирусом около 5 тысяч работников медицинских учреждений, включая лёгкие и бессимптомные формы заболевания, — цитирует сообщение ТАСС.

Правительство города постановило выплачивать 300 тысяч рублей всем медицинским работникам, которые заразились коронавирусом. Если заражение привело к инвалидности, то выплата увеличивается до 500 тысяч рублей. В случае смерти она составит 1 млн рублей и будет передана родственникам погибших.

NEWS.ru писал ранее, что кабмин одобрил проект распоряжения о выплатах медработникам.

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