Более 5 тысяч медиков заразились коронавирусом в Санкт-Петербурге

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Пресс-служба правительства Челябинска сообщила о том, что торжественное построение войск и техники не будет проводиться в городе. Причиной для такого решения стала угроза распространения коронавируса.

В связи с тем, что в регионе продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий, а также с риском дальнейшего распространения COVID-19, на основании рекомендаций медиков, областным оперативным штабом принято решение...