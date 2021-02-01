Более 400 участников несанкционированных акций в Татарстане доставили в ОВД

https://static.news.ru/photo/5ee52124-64a2-11eb-a31c-96000091f725_660.jpg Фото: inkazan.ru

В полицейские участки Татарстана после акций протеста 31 января были доставлены более 400 человек. В МВД республики заявили, что всего в несанкционированных митингах приняли участие 600 человек.

31 января 2021 года были осуществлены попытки проведения несогласованных протестных мероприятий в городах Республики Татарстан, в которых приняли участие более 600 человек. За различные нарушения в территориальные ОВД были доставлены 419 человек, — цитирует ТАСС сообщение.

Отмечается, что в Вахитовский районный суд Казани поступило 345 материалов по митингу.

Акции протеста связаны с задержанием оппозиционера Алексея Навального. Он вернулся из Германии в Россию 17 января после лечения от отравления. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан. Ему предъявили обвинение в том, что он не отмечался в полиции, когда лечился в ФРГ от отравления. Теперь ему грозит замена условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.

Соратники блогера призвали к акциям протеста. 23 января и 31 января состоялись многочисленные несанкционированные митинги с требованием освободить Навального. Были задержаны тысячи человек.

31 января в некоторых населённых пунктах проходили жёсткие задержания. В Санкт-Петербурге силовики применяли электрошокеры и газ против активистов.

Как писал NEWS.ru, московские силовики решили вывозить задержанных в другие города — Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань. Это связано с тем, что спецприёмники Москвы переполнены задержанными после шествий, состоявшихся 23 января.