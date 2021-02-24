Более 400 тысяч жителей Саратова остались без воды

https://static.news.ru/photo/1fa71c8e-7734-11eb-b87d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авария на сетях водоканала привела к ограничению подачи воды в дома 424 тысяч жителей Саратова. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

По информации ведомства, люди остались без воды из-за аварийно-ремонтных работ на водопроводном комплексе. В частности, ограничена подача холодной воды в дома Заводского, Ленинского, Октябрьского, Фрунзенского, Кировского районов и частично Волжского района.

Котельные работают в штатном режиме. Подготовлены автомобили для подвоза воды в котельные, социально значимые объекты для поддержания нормального функционирования в случае поступления заявок, — говорится в сообщении.

Ситуацию прокомментировал мэр города Михаил Исаев. Он заявил, что поручил своему первому заместителю Сергею Грачёву держать на личном контроле комплекс мероприятий, направленных на устранение неисправностей. Исаев также разъяснил, какие меры уже приняты.

Всю ночь коммунальными службами велись ремонтные работы, прогнозно после 13:00 (12:00 мск. — NEWS.ru) начнётся заполнение системы холодного водоснабжения. Ряд школ города переведён на дистанционное обучение, некоторые образовательные учреждения проводят уроки по сокращённой программе, часть детских садов работает в режиме дежурных групп, — написал градоначальник в Instagram.

Ранее NEWS.ru писал, что более двух десятков человек госпитализированы в Каспийске с симптомами отравления. Источником острой кишечной инфекции стала вода из городской системы водоснабжения, сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

По данным Минздрава Дагестана, в Центральную городскую больницу Каспийска был доставлен 21 человек, из которых 19 — дети в возрасте от трёх месяцев до 14 лет.