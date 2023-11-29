С бывшего завода Volkswagen в Калуге за месяц уволились сотни сотрудников Более 400 сотрудников уволились за месяц с бывшего завода Volkswagen в Калуге

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Более 400 сотрудников уволились с бывшего завода Volkswagen в Калуге за минувший месяц, сообщает «МК в Калуге» со ссылкой на представителей предприятия. По данным издания, люди стали уходить с предприятия, не дождавшись перезапуска производства.

Сотрудники рассказали, что в вынужденном порядке выводились на завод «просто посидеть» за 2/3 оплаты. По этой причине люди начали увольняться. Многие также не выдержали длительного простоя и сменили место работы, а теперь ждут ясности по выплатам, пишет канал «Калужский мечтатель».

При этом ранее руководство завода выразило готовность трудоустроить всех сотрудников на новом предприятии и сохранить за ними рабочие места. Также сообщалось, что работникам предлагается уволится за три оклада в период с 27 ноября по 1 декабря. Тем временем простой продлили до февраля 2024 года.

В мае немецкий автоконцерн Volkswagen объявил о завершении сделки по продаже российских активов, включая производственные мощности завода в Калуге. Новым владельцем «Фольксваген Груп Рус» и ее дочерних компаний стала компания «Арт-Финанс», которой также перешла инфраструктура импортера, склад запчастей и бизнес в сфере финансовых услуг. Сумма сделки не уточнялась.