Более 300 ростовчан пострадали от опасного гололеда В Ростове-на-Дону к медикам обратились 333 человека после падения на гололеде

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ростове-на-Дону за помощью к медикам обратились 333 человека, которые пострадали от падения на гололеде, из которых 71 ребенок, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Система здравоохранения области работает в усиленном режиме из-за роста числа травмирующихся на фоне снегопада и ледяного дождя, передает «Интерфакс-Россия».

В травмпункты Ростова-на-Дону с утра 11 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями за медицинской помощью обратились 333 человека. Из них 71 ребенок. Всем людям оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме, — сказано в сообщении.

Помимо этого, из-за неблагоприятных погодных условий в регионе зафиксированы массовые отключения электроэнергии. Глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в настоящее время без света остаются около 150 тысяч жителей. Наиболее сложная обстановка складывается в Аксайском районе, где введен режим чрезвычайной ситуации.

Голубев поручил главам администраций городов и районов Ростовской области, а также коммунальным службам принять меры, чтобы избавить дороги и тротуары от наледи. По его словам, из-за непогоды детей из 277-й школы не могут подвозить на учебу.