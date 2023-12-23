Более 300 автомобилей застряли на польско-российской границе «Клопс»: порядка 300 автомобилей не могут попасть из Польши в Россию

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Порядка 300 автомобилей с немецкими, чешскими и бельгийскими номерами встали в пробку на границе России и Польши, сообщает калининградский портал «Клопс» со ссылкой на одного из ожидающих. По данным издания, водители пытаются попасть в Калининградскую область. Что стало причиной возникновения очереди, не уточняется.

Пробка на въезд из Польши в Калининград (Мамоново — Гжехотки) 22 декабря, время 16:30. В очереди до въезда более 300 авто, предположительное время ожидания прохождения границы — более суток. Едем в Калининград на каникулы. Около 90% номеров — немецкие. Есть также машины с чешскими и бельгийскими номерами, — сказал собеседник издания.

Пограничная служба Эстонии 16 декабря несколько часов удерживала россиян на контрольно-пропускном пункте (КПП) в Нарве, рассказала одна из ожидающих. Она уточнила, что у ожидающих выезда уже забрали паспорта, но ситуация не меняется. При этом погранслужба причину задержки не объясняла, а кабинки на пропускном пункте были пустыми.

До этого стало известно, что россияне застряли в Финляндии из-за закрытых границ. Граждане не успели пройти через контрольно-пропускной пункт «Ваалимаа», который, по сообщениям финских властей, 15 декабря должен был работать до 21:00 по московскому времени.