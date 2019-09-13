Подтопленными в Дальневосточном федеральном округе остаются 97 населённых пунктов, 985 жилых домов, 3650 приусадебных земель и 144 участка автомобильных дорог. По данным МЧС, за последние сутки вода добралась до 221 здания.
При этом освободились от воды только 27 приусадебных участков и один участок автострады. Наиболее сложная обстановка сложилась в Хабаровском крае. На данный момент паводок в регионе затронул 57 населённых пунктов.
Сильные дожди привели к введению режима ЧС в Амурской, Еврейской автономной областях и Хабаровском крае. Уровень Амура у населённых пунктов превысил неблагоприятные отметки, передаёт
Ранее News.ru писал, что в Иркутской области было выдано более 350 свидетельств на новое жильё пострадавшим от паводка. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Виталия Мутко.