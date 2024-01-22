Более 20 пьяных подростков задержали в Петербурге Полиция задержала 23 нетрезвых подростков у «Гигант Холла» в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция задержала 23 подростков в возрасте от 15 до 18 лет за нарушение общественного порядка у концертного зала «Гигант Холл» Калининского района Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба МВД. Жители обратились к правоохранителям, заявив, что неподалеку от клуба большая компания в явно нетрезвом состоянии шумит и нецензурно выражается.

Прибывшие на место полицейские увезли нарушителей. Все молодые люди были переданы их официальным представителям после составления протоколов за распитие алкогольных напитков в общественных местах и мелкое хулиганство. Поскольку за одним из несовершеннолетних официальные представители не прибыли, его после оформления направили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей по городу и области.

Ранее в Орехово Ленинградской области нетрезвый подросток порезал своего друга. Пострадавший в тяжелом состоянии помещен в реанимацию. Молодые люди, употребив алкоголь, отправились на прогулку, а в какой-то момент наиболее нетрезвый мальчик заявил о намерении пешком отправиться в Санкт-Петербург. Друзья стали отговаривать его от этой идеи, но такой ход событий ему не понравился, поэтому он выхватил нож и накинулся на одного из товарищей.

До этого в Приморском крае подростки попытались ограбить автостанцию. Дети в возрасте от 10 до 12 лет подошли к кассе с предметом, похожим на пистолет. Осуществить задуманное не удалось, так как они испугались камеры наблюдения. Полиция устанавливает личности подростков и проводит проверку.