Более 20 кг контрабандной черной икры сожгут в Новосибирске В Новосибирске суд постановил сжечь 23 кг контрабандной черной икры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске Ленинский районный суд постановил сжечь 23 кг контрабандной черной икры. Продукт был обнаружен в гараже 48-летнего местного жителя, который перед Новым годом решил подзаработать. Обвиняемому также вынесли приговор: суд назначил ему наказание в виде лишения свободы условно на один год и обязал выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей, сообщил KP.RU помощник прокурора Ленинского района Виталий Перов.

Сам обвиняемый в ходе предварительного следствия полностью признал свою вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке, без свидетелей и исследования доказательств. Он также оказывал помощь следствию. Адвокат и вовсе просил прекратить уголовное преследование.

Конечно, я переступил черту, я это сразу осознал, раскаялся и с первых минут оказывал следствию всевозможную помощь, ничего не утаивал, рассказал все, как есть. Прошу о снисхождении, — заявил подсудимый.

Икру калуги и амурского осетра, расфасованную по банкам, обнаружили силовики в гараже на улице Связистов. К ним обратились с информацией о подозрительной коробке, которую получил обвиняемый от контрабандиста 14 декабря 2022 года. Груз вскрыли в присутствии понятых. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Ущерб от незаконной деятельности оценили в семь миллионов 200 тысяч рублей.

Теперь Росимуществу предстоит уничтожить вещественные доказательства в виде 23 кг икры и металлических банок для ее фасовки, сообщили в Пограничном управлении ФСБ по НСО. Уполномоченные сотрудники должны будут сжечь продукт и составить соответствующий акт.

ФСБ ранее опубликовала видео с задержанным в аэропорту Домодедово мужчиной, который пытался вывезти из России 24 кг золота. В его багаже пограничники обнаружили два слитка ценного металла общей стоимостью 126 млн рублей.