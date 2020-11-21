Более 20 детей заразились коронавирусом в интернате под Пермью

https://static.news.ru/photo/4e0ed780-2c14-11eb-afbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Коронавирус выявлен у 22 пациентов Рудничного дома-интерната для детей-инвалидов в Кизеле. Об этом сообщили в Минздраве Пермского края.

Все пациенты с положительными мазками выведены в отдельный блок. В интернате организована «красная зона». Трое детей госпитализированы. Контактными признаны 53 ребёнка.

В доме-интернате проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия. Специалисты регионального Минздрава и Минсоцразвития определяют передвижение заразившихся и контактных детей, а также оценивают проводимую терапию, сообщается на сайте ведомства.

В Пермском крае за сутки выявлено 289 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе заболели 18 тысяч человек. За время пандемии выздоровели 12,2 тысячи пациентов. Жертвами инфекции стали 519 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в России к настоящему времени COVID-19 переболели около 48 тысяч детей. Это составляет 8,4% от общего числа заразившихся. По данным Роспотребнадзора, половина детей (49,9%) перенесла заболевание в лёгкой форме. Тяжелее всего перенесли коронавирус дети до 1 года. Осложнения проявились у 8% заболевших.