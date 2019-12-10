https://static.news.ru/photo/b4325566-1b1f-11ea-b40e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Чертановский и Коптевский районные суды Москвы эвакуированы в связи с поступившими сообщениями о минировании. Сотрудники спецслужб обследуют помещения.

Поступила анонимная информация, что в зданиях Чертановского райсуда на ул. Артековская и Коптевского райсуда на ул. Зои и Александра Космодемьянских заложены взрывные устройства, — сообщил АГН «Москва» источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что из Чертановского суда эвакуированы 83 человека, из Коптевского — 80.

Как писал NEWS.ru, 6 декабря неизвестные злоумышленники сообщили о якобы заложенном в храме Христа Спасителя взрывном устройстве. Предыдущий анонимный звонок о бомбе в храме поступил 4 декабря. В РПЦ предположили, что автором ложного сообщения является человек с патологической ненавистью к религии.