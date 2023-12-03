Более 15 автомобилей столкнулись на Новорижском шоссе в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовая авария с участием по меньшей мере 15 автомобилей произошла на Новорижском шоссе в Московской области, передает РЕН ТВ. По данным телеканала, ДТП случилось недалеко от Истры.

Предварительно, обошлось без пострадавших, — сообщил источник.

На месте аварии работают экстренные службы. Telegram-канал «112» сообщает об одном пострадавшем.

Ранее сообщалось об аварии в Приморском крае. По данным регионального МВД, мужчина выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другой машиной. ДТП произошло на третьем километре трассы Артем — Находка — Порт Восточный. В результате аварии погиб ее виновник.

Также стало известно о ДТП вблизи села Карякино в Саратовской области. При столкновении Hyundai и Lada пострадали пять человек. Их доставили в больницу с различными травмами.

В дептрансе Москвы тем временем заявили, что авария произошла на внешней стороне 32-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия машина перевернулась на крышу.