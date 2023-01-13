18 самолетов не смогли сесть в Петербурге из-за погодных условий

Фото: vk.com/pulkovo_led

Как минимум 18 рейсов не смогли приземлиться из-за метеоусловий в петербургском аэропорте Пулково, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на в пресс-службу воздушной гавани. При этом сам аэропорт работает в штатном режиме.

Из-за сильного бокового ветра, превышающего допустимые значения для выполнения посадки, в зависимости от технических характеристик типов ВС, экипажи воздушных судов принимают решение о посадке в Пулково или уходе на запасные аэродромы. При этом аэродром аэропорта Пулково работает в штатном режиме, — говорится в сообщении.

По данным на 8:00, 13 рейсов ушли на запасные аэродромы, они вернутся в Санкт-Петербург, как только позволит погода.

Согласно данным сервиса Flightradar на 10:00, самолеты из Екатеринбурга, Москвы, Челябинска, Минска и Самарканда сделали круг над городом и начали удаляться.

При этом в аэропортах Москвы отменены или задержаны 43 рейса. Причина изменения порядка вылета самолетов не уточняется.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Алина Котилевская рассказала, что потепление до нуля градусов, по предварительному прогнозу, может ожидать жителей столицы уже к воскресенью, 15 января.