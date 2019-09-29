Фото: adm_vlc/instagram.com

Масштабное шествие прошло во Владивостоке в честь Дня тигра. В этом году его участниками стали более 12 тысяч человек.

Взрослые и дети прошли по центральной улице столицы Приморье вооружившись аксессуарами, связанными с тиграми, или же полностью пример образ этих хищников.

День тигра — любимый жителями и гостями Владивостока праздник. Мы очень рады сегодня видеть так много людей, которые отмечают его вместе с нами, — отметил мэр города Олег Гуменюк.

В конце шествия прошёл конкурс на лучший костюм, в котором в том числе одержали победу ученики школы № 10. Они сделали большой флаг с изображением тигрёнка, надели тематическую одежду и показали акробатический номер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Сегодня, 29 сентября, во Владивостоке уже в 20-й раз отмечают День тигра. По этому поводу в дальневосточной столице состоялось карнавальное шествие, в котором приняли участие более 12 тысяч человек. Среди них школьники, студенты, представители организаций различных форм собственности, жители и гости города.Присоединился к шествию мэр Владивостока Олег Гуменюк. «День тигра любимый жителям и гостями Владивостока праздник. Мы очень рады сегодня видеть так много людей, которые отмечают его вместе с нами», - сказал Олег Гуменюк. В карнавальном шествии свои колонны представили более ста организаций из различных уголков Приморского края. Участники в ярких костюмах, соответствующих «тигриной» тематике, прошли по Океанскому проспекту от Дворца детского творчества до центральной площади, где по итогам шествия подвели итоги конкурса лучших колонн. Его лауреатами в этом году стали школы №10, 60, 22, всемирный фонд дикой природы, сеть зоомагазинов «Белый кролик» и компания «Отверткин». Глава города вручил лучшим колоннам кубки, дипломы и сладкие подарки. Также на главной сцене праздника состоялась торжественная церемония вручения техники и передачи инфраструктурных объектов, созданных Центром «Амурский тигр» при поддержке спонсоров. Хабаровскому краю передали две научно-природоохранные станции, национальному парку «Бикин» - здания пекарни, дома быта, администрации и опорного пункта полиции, службе лесного и охотничьего надзора Приморского края - 12 новых автомобилей. Сегодня на центральной площади в течение дня проходит праздничный концерт. Также там работают различные тематические площадки, где все желающие могут узнать о главном герое праздника и деятельности природоохранных организаций по его сохранению. Для детей проводят конкурсы, мастер-классы на изготовление воздушных змеев и квесты. Завершится День тигра во Владивостоке праздничным концертом, на котором выступят популярные музыкальные группы «Серьга» и Uma2rman. Он начнется в 19 часов на центральной площади.

Публикация от Администрация Владивостока (@adm_vlc)

Ранее News.ru писал, что президент Владимир Путин оценил вклад учёных и волонтёров в дело сохранения и увеличения численности амурского тигра. В своей приветственной телеграмме для участников, организаторов и гостей XX международного фестиваля «День тигра» он отметил кропотливый труд учёных-биологов, экологов, краеведов, волонтёров, благодаря которым удалось добиться серьёзных результатов.

News.ru в соцсетях