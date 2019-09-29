https://static.news.ru/photo/4f5cf44e-e2a7-11e9-8156-fa163e074e61_660.jpg Фото: adm_vlc/instagram.com

Масштабное шествие прошло во Владивостоке в честь Дня тигра. В этом году его участниками стали более 12 тысяч человек.

Взрослые и дети прошли по центральной улице столицы Приморье вооружившись аксессуарами, связанными с тиграми, или же полностью пример образ этих хищников.

День тигра — любимый жителями и гостями Владивостока праздник. Мы очень рады сегодня видеть так много людей, которые отмечают его вместе с нами, — отметил мэр города Олег Гуменюк.

В конце шествия прошёл конкурс на лучший костюм, в котором в том числе одержали победу ученики школы № 10. Они сделали большой флаг с изображением тигрёнка, надели тематическую одежду и показали акробатический номер.

Ранее News.ru писал, что президент Владимир Путин оценил вклад учёных и волонтёров в дело сохранения и увеличения численности амурского тигра. В своей приветственной телеграмме для участников, организаторов и гостей XX международного фестиваля «День тигра» он отметил кропотливый труд учёных-биологов, экологов, краеведов, волонтёров, благодаря которым удалось добиться серьёзных результатов.