Более 100 многоквартирных домов в Воронеже остались без отопления в мороз В Ленинском районе Воронежа 103 дома остались без отопления из-за аварии

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В Ленинском районе Воронежа 103 многоквартирных дома остались без отопления из-за аварии на теплосетях, сообщила пресс-служба воронежского отделения группы управляющих компаний «ПИК-Комфорт». Предполагается, что подача тепла в дома будет восстановлена до 19:00 3 января.

103 многоквартирных дома и другие объекты отключены поставщиком ресурса в связи с аварийной ситуацией на сетях. УК Ленинского района сливает теплоноситель из общедомовых систем отопления, для того чтобы избежать заморозки воды в трубах, — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что под отключение отопления попали дома, расположенные на улицах 20 лет Октября, Гродненская, Красноармейская, Станкевича, Челюскинцев, Кирова, Краснознаменная, Куцыгина, Пушкинская, Свободы, Энгельса, Ворошилова, Кольцовская. Кроме того, тепла лишились две поликлиники и женская консультация.

Пресс-служба мэрии Воронежа сообщила, что на место аварии доставлены необходимое оборудование и техника, ремонтные работы уже ведутся. По предварительным данным, они могут занять около восьми часов.

По поручению главы Воронежа на месте работают профильные сотрудники администрации, а также руководитель ресурсоснабжающей организации. Ситуация находится на особом контроле, — заявили в горадминистрации.

Согласно информации сайта gismeteo.ru, температура воздуха в Воронеже в настоящее время составляет −17 градусов. В вечернее время она может опуститься до 19–21 градуса мороза.

В середине декабря в городе Невьянске Свердловской области без отопления и холодной воды остались более 10 тысяч жителей. К сбоям в электроснабжении и выходу из строя трех насосов на Романовском водозаборе привел разрыв на линии электропередачи.