Более 10 жителей Иркутска отравились после похода в кафе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свыше 10 человек отравились едой после похода в одно кафе, расположенное в Иркутске, заявил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По его словам, в настоящее время в больнице находятся девять человек, в том числе двое детей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего, следователи и специалисты Роспотребнадзора устанавливают обстоятельства произошедшего.

Сегодня медики областного центра сообщили о нескольких случаях пищевого отравления жителей Ленинского района. Предварительный диагноз — острая кишечная инфекция. По некоторым данным, все отравившиеся покупали еду в одной из точек общепита, — заявил Кобзев.

По данным Telegram-канала «SHOT Проверка», иркутяне могли отравиться шаурмой в местном кафе, расположенном в Ленинском районе города. Однако официально данная информация пока не подтверждена. Губернатор подчеркнул, что врачи оценивают состояние пациентов как среднее. Часть отравившихся отказались от госпитализации. В настоящее время пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Как сообщалось ранее, в Московской области экстренно госпитализировали семилетнюю девочку с признаками отравления. Предполагается, что ребенок случайно выпил жидкость для борьбы с тараканами.