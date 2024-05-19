Более 10 россиян пострадали при атаке ВСУ из РСЗО Гладков: 11 жителей Шебекино пострадали при атаке ВСУ из РСЗО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины ударили по центру города Шебекино из РСЗО, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительной информации, в результате пострадали 11 человек, в том числе три ребенка.

11 человек пострадали, среди них трое детей. У 15-летнего парня осколочное ранение нижней конечности, у 12-летнего мальчика — контузия. Бригадами скорой они доставлены в медицинские учреждения, где получают необходимую медицинскую помощь. У 17-летнего парня слепое осколочное ранение плеча, — уточнил глава региона.

Также, продолжил Гладков, осколочные ранения получили пять мужчин и три женщины. Всех пострадавших доставили в больницы Белгорода.

Губернатор добавил, что семь многоквартирных домов получили повреждения — в 98 квартирах выбило стекла. Помимо этого, осколки повредили 25 автомобилей. На месте происшествия продолжают работу оперативные службы.

До этого глава региона сообщил, что в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на Белгород пострадала 11-летняя девочка. По его словам, врачи диагностировали ребенку закрытую черепно-мозговую травму, контузию и осколочное ранение грудной клетки. Губернатор отметил, что медики оценивают состояние потерпевшей как средней степени тяжести, ей оказывается вся необходимая помощь.