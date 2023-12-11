Более 10 человек задержали в Подмосковье по подозрению в коррупции СКР: в Подмосковье задержаны 11 человек по подозрению во взяточничестве

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В Московской области задержаны 11 человек, которые подозреваются в совершении коррупционных преступлений, сообщила пресс-служба регионального главка СКР. В их числе трое консультантов при Министерстве соцразвития и Министерства инвестиций, промышленности и науки области.

В зависимости от роли и степени участия они подозреваются в получении взяток в составе организованной группы, а также в посредничестве в даче взяток, — говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, подозреваемые получали взятки от местных предпринимателей за выдачу квот для привлечения на работу иностранных специалистов без проведения положенных проверок. В среднем сумма взятки за одного иностранца составляла 12 тысяч рублей, при этом за раз бизнесмены оформляли от 100 до 350 квот. Коррупционные преступления совершались в период с 2019 по 2023 год.

Возбуждено уголовное дело. Проведено свыше 40 обысков по местам работы и жительства фигурантов, в ходе которых изъяты крупные суммы денег. Все подозреваемые дали признательные показания, их отправили под домашний арест.

Ранее председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов призвал ужесточить наказание за коррупционные преступления. По его мнению, их следует приравнять к измене родине и ввести ответственность от 10 до 25 лет без права выйти по УДО и амнистии.