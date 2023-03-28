Боксер избил учебником сына-второклассника за невыученные уроки В Излучинске боксер избил учебником сына-второклассника за невыученные уроки

Фото: Ute Grabowsky via www.imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press

Профессиональный боксер из Излучинска Ханты-Мансийского автономного округа избил ремнем и учебником сына-второклассника за невыученное правило по русскому языку, сообщает Telegram-канал Ural Mash. У ребенка диагностировано сотрясение мозга. В отношении отца возбуждены уголовное и административное дела.

По данным канала, родителей ребенка вызвали в школу после того, как ученик пришел в синяках. Мать подтвердила, что ее супруг применял подобные методы воспитания, однако мужчина начал все отрицать и дебоширить.

Кроме того, известно, что в 2022 году боксер скинул в родительский чат ложное сообщение о смерти сына, а затем вышел из беседы.

Ранее в городе Бердске отец заставил дочь избить сверстника-обидчика на детской площадке. Мужчина грубо схватил ребенка, поставил его перед дочерью и заставил ее наносить удары. Отец избитого мальчика решил обратиться в полицию после того, как увидел записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен инцидент.

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