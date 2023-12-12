Бойцы ЗВО уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Купянском направлении

Фото: Laurel Chor/Keystone Press Agency/Global Look Press

Расчет противотанкового ракетного комплекса «Фагот» из Западного военного округа уничтожил командный и наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины на купянском направлении, передает РИА Новости со ссылкой на Министерстве обороны Российской Федерации. Этот пункт был обнаружен группой военных, управляющих беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Расчеты БПЛА и противотанковых ракетных комплексов «Фагот» группировки войск «Запад» выявили и уничтожили командно-наблюдательный пункт и замаскированные позиции ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении, — отметили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что разведывательный беспилотник обнаружил этот пункт украинских сил примерно в двух километрах от российских позиций. После успешной атаки противотанковым комплексом, расчет мгновенно покинул свое огневое положение, чтобы предотвратить возможный ответный удар со стороны ВСУ. Воздушная разведка осуществляется российскими бойцами ежедневно — дроны взлетают по меньшей мере раз в день, подчеркнул представитель военного ведомства.

В Херсонской области ранее российские войска нанесли удары по военным складам ВСУ. Хранилища с боеприпасами находились в районе населенного пункта Чернобаевка. Цели противника поразила оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ совместно с артиллерийскими подразделениями.