Бойцы ЮВО нашли и уничтожили потайные блиндажи ВСУ в Донбассе

Фото: МО РФ

Военнослужащие Южной группировки войск ВС РФ нашли и уничтожили два замаскированных блиндажа ВСУ на Донецком направлении в зоне СВО, сообщает корреспондент РИА Новости. По его словам, после попадания по блиндажам российская разведка засекла переговоры командования ВСУ с одним из бойцов.

Я один остался, — ответил командиру украинский солдат с позывным «Сова».

Бойцы ЮВО рассказали, что удар по блиндажам противника был нанесен после тщательно изучения лесополосы на Донецком направлении. По их словам, именно там ВСУ скапливали живую силу перед готовящимся наступлением.

Ранее командир подразделения спецназа группировки ВС РФ «Днепр» рассказал, что его подопечные уничтожили подготовленную для наступления на Херсонском направлении технику ВСУ. Он отметил, что украинские отряды также понесли потери в живой силе.

В свою очередь врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военные по-прежнему предпринимают попытки форсировать Днепр. По его словам, бойцы ВСУ пытаются минировать подходы к позициям ВС РФ, а также переправляться мелкими группами на лодках к левому берегу Днепра. Российские силы успешно отражают наступление противника, отметил он.