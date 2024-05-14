Бойцы ВСУ провели контратаку в Харьковской области Минобороны: российские военные отбили контратаку ВСУ в Харьковской области

Фото: Vyacheslav Madiyevskyyukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины предприняли попытку контратаки в Харьковской области, сообщило Минобороны России. Бои завязались в районе населенного пункта Старица.

Отражена контратака штурмовой группы 120-й бригады теробороны в районе населенного пункта Старица Харьковской области. ВСУ потеряли до 135-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей, — говорится в сообщении.

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее заявил, что группировка «Север» в ближайшее время начнет штурмовать поселок Липцы в Харьковской области, так как российские войска приблизились к его окраинам. По его словам, наступление началось в поселке Терны.

Депутат Верховной рады от партии «Голос» Кира Рудик до этого заявила, что в Харьковской области наблюдается «очень напряженная» ситуация на фоне наступления Вооруженных сил России. По ее словам, для Киева «риски высоки». Россия, отметила она, собрала достаточно войск и ресурсов, чтобы увеличить протяженность линии соприкосновения. Она утверждает, что Москва нацелилась «как на Харьковскую область, так и на город».