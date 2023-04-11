Бойцы ВСУ массово сдаются в плен под Авдеевкой Советник врио главы ДНР Кимаковский: бойцы ВСУ массово сдаются в плен под Авдеевкой

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украинские военные стали массово сдаваться в плен в районе Авдеевки, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. Ранее другой советник Пушилина Ян Гагин заявлял, что существуют все условия для оперативного окружения Авдеевки, поскольку войска ВС РФ перерезают транспортные артерии, позволяющие ВСУ снабжать свою группировку в городе.

Сейчас именно в этом районе [Авдеевки] очень много военнослужащих вооруженных формирований Украины, которые сдаются в плен, — сказал он.

Ранее руководитель пресс-центра сил обороны Таврического направления ВСУ Алексей Дмитрашковский заявил, что Авдеевка может стать вторым Артемовском. По его словам, российские военные постоянно предпринимают попытки окружить населенный пункт.

Подполковник в отставке Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в свою очередь ранее сообщил, что ВСУ устраивают массовые захоронения погибших бойцов в воронках от крупнокалиберных артиллерийских снарядов. По его мнению, украинское командование таким образом скрывает реальные потери в живой силе.