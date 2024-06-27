Бойцы ВС России сняли на видео «прощальный залп» из РСЗО Последний залп РСЗО «Град» после удара дрона ВСУ попал на видео

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Российские артиллеристы нанесли удар по расположениям ВСУ из подбитой установки РСЗО «Град», рассказал в своем Telegram-канале военный аналитик Борис Рожин. По его словам, орудие атаковал украинский беспилотник, в результате чего РСЗО выгорела практически полностью, однако боекомплект уцелел. Военнослужащие решили воспользоваться этим, совершив последний залп, рассказал эксперт. Минобороны России не комментировало эти сведения.

FPV-дрон ударил по нашему «Граду» на огневой. Да, так бывает, война. Расчет успел покинуть БэЭмку, но машина выгорела полностью <...> Находчивый расчет реактивно-артиллерийского дивизиона «Лотос» не мог не воспользоваться этим. Подождали пока огонь потухнет. Подключили аккумулятор и дали прощальный залп по врагу, тем более реактивная система была наведена, — написал автор материала.

Ранее издание Forbes сообщило, что российские беспилотники «Ланцет» эффективно используются в зоне СВО, в мае количество ударов этими дронами в два раза превысило аналогичный показатель всех предыдущих месяцев. Это, заметили журналисты, вызывает тревогу у стран Запада. В Министерстве обороны РФ пока не прокомментировали данную информацию.

До этого военный корреспондент Александр Коц заявил, что бойцы группировки войск «Север» ударом «Ланцета» уничтожили пусковую установку «Бук» украинской армии в Харьковской области. Он назвал ювелирной работу «иксоводов».