Бойцы ВС России сняли, как выглядит удар ракеты Javelin из кабины танка «РВ»: бойцы ВС России сняли, как выглядит удар ПТРК Javelin из кабины Т-90М

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» показал кадры атаки ПТРК Javelin изнутри танка Т-90М в Харьковской области. Отмечается, что танкисты, оставшись без снарядов, не сдались и продолжили атаковать ВСУ, используя дистанционную пулеметную установку. Внезапно они заметили запуск ракеты FGM-148 Javelin из застройки. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Как уточняется, экипаж танка Т-90М из состава группировки «Север» успешно уничтожил огневые точки противника. Заметив пуск снаряда в сторону бронемашины, они использовали систему постановки завесы и эвакуировались с огневой позиции.

На кадрам видно, что ракета взорвалась, но не нанесла серьезных повреждений. Танкисты быстро потушили огонь и продолжили бой.

Ранее военные в составе инженерно-саперного подразделения группировки войск «Центр» обнаружили и обезвредили схрон ВСУ с иностранным вооружением и боеприпасами. Находка была сделана во время разминирования городских районов и дорог в Авдеевке.

Специалисты проверили подвал на наличие мин-ловушек, растяжек, а после вынесли обнаруженное вооружение. В дальнейшем огневые средства будут утилизированы.