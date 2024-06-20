Бойцы ВС РФ втроем захватили опорник ВСУ: новости СВО на утро 20 июня

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Военнослужащие ВС РФ

Боец штурмового отряда из Забайкалья группировки войск «Восток» с позывным Мияги в одиночку несколько дней отвлекал ВСУ на брошенных позициях противника под Угледаром. Это было необходимо, чтобы сослуживцы смогли выполнить ключевую боевую задачу, объяснил мужчина в беседе с ТАСС.

По его словам, путь к бывшим позициям ВСУ пролегал через минные поля, туда он добирался на мотоцикле. ВСУ пытались нанести удар по военнослужащему, задействуя артиллерию, минометы и FPV-дроны. Сам боец до сих пор не понимает, как выжил, и считает, что ему помогло чудо.

Главные новости о том, что произошло в зоне проведения специальной военной операции к вечеру 19 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Мирный житель погиб при атаке на Славянск-на-Кубани

Беспилотник Вооруженных сил Украины ночью ударил по Славянску-на-Кубани, что привело к гибели одного человека, сообщила пресс-служба оперштаба по Краснодарскому краю. По данным ведомства, дрон упал на частный дом. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Уточняется, что постройка полностью разрушена. На месте находятся все оперативные и экстренные службы, разбирают завалы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подстанция «Луч» в Энергодаре разрушена

ВСУ полностью уничтожили подстанцию «Луч» в Энергодаре, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. По ее словам, электроснабжение, которое пропало из-за удара, восстановлено.

Сейчас город запитан с атомной станции. Территория АЭС не пострадала: украинская артиллерия била по периметру населенного пункта, уточнила собеседница агентства.

Наступление ВС РФ под Торецком

Действия армии России под Торецком в ДНР пока нельзя назвать масштабным наступлением, рассказал NEWS.ru военнослужащий ВС РФ с позывным Дикий. По его словам, сейчас войска постепенно освобождают российскую территорию, «выдавливают противника».

Он добавил, что бои на Харьковском направлении дают свои плоды. ВСУ стянули туда силы с Запорожского и Херсонского участков, пояснил собеседник издания.

Трое российских штурмовиков захватили опорный пункт ВСУ

Штурмовики из Забайкалья группировки войск «Восток» группой из трех человек захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины под Угледаром, рассказал ТАСС командир взвода с позывным Джек. По его словам, в результате операции были взяты в плен несколько бойцов противника.

Залогом успеха штурмовик назвал эффект неожиданности. Внезапная атака парализует противника и заставляет сложить оружие, отметил он.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

37 дронов сбиты над Курской областью

В Курской области ликвидировали и обезвредили 37 украинских дронов, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По его словам, в течение дня неоднократно обстреливались поселок Новый Путь, деревня Елизаветовка, хутор Отруба Глушковского района, деревня Успеновка, село Гордеевка Кореневского района и другие.

Кроме того, над Медвенским районом была сбита ракета ВСУ. Для отражения атаки были задействованы средства радиоэлектронной борьбы и стрелковое оружие, уточнил глава региона.

Два человека пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области

В результате обстрела ВСУ города Грайворона в Белгородской области пострадали два мирных жителя, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, мужчины госпитализированы.

Один мужчина сейчас в больнице осколочными ранениями обеих ног и слепым осколочным ранением грудной клетки проходит лечение в городской больнице № 2 города Белгорода. Второй получил осколочные ранения рук и спины, уточнил губернатор. Кроме того, получили повреждения девять частных домовладений.

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