Бойцы ВС РФ сожгли американскую гаубицу и потопили лодку ВСУ под Херсоном

Фото: МО РФ

Российские военные уничтожили американскую гаубицу М777, лодку с пятью бойцами ВСУ, а также другую технику в Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По его словам, активные боевые действия на Херсонском направлении в зоне СВО продолжаются и сейчас.

За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении уничтожены лодка и пятеро боевиков ВСУ, три 120-миллиметровых минометных расчета и боекомплект к ним, потери: 13 боевиков ВСУ уничтожены, семеро получили ранения, гаубица М-777 с боекомплектом. Потери: три боевика ВСУ уничтожены, четверо получили ранения, — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что также вблизи Херсона была поражена позиция ВСУ. В результате нанесения огня пятеро украинских военных погибли, еще четверо пострадали. Кроме этого, на островах в дельте Днепра был уничтожен 120-мм миномет с расчетом. На Каховском направлении в результате сражений погибли 11 бойцов ВСУ, а также была уничтожена гаубица МСТА-Б с расчетом из пяти военнослужащих и боекомплектом, отметил источник РИА Новости.

Накануне глава Херсонской военной администрации Александр Прокудин заявил, что в Херсоне были повреждены объекты критической инфраструктуры. По его словам, кроме критической инфраструктуры повреждения получили и здания комплекса городской администрации.