Бойцы ВС РФ сняли из кабины лобовое столкновение «Урала» с дроном ВСУ Военкор Руденко опубликовал кадры лобового столкновения «Урала» с дроном ВСУ

Фото: МО Украины

FPV-дрон Вооруженных сил Украины влетел в переднюю часть грузовика «Урал» российских войск, соответствующее видео прямо из кабины опубликовал у себя в Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко. Отмечается, что все находившиеся внутри машины уцелели благодаря самодельной защите.

FPV-дрон противника влетает в переднюю часть нашего Урала. Самодельная защита спасает всех парней в кабине, — написал Руденко.

На примере этого видео журналист заявил о необходимости оснащения бойцов ВС РФ средствами радиоэлектронной борьбы. По его словам, сегодня боевые действия переходят от артиллерийских ударов к беспилотникам и «кто научится противостоять им, тот и победит».

Ранее Андрей Руденко опубликовал видео, на котором изображен подбитый в зоне специальной военной операции американский танк Abrams, переданный ВСУ западными партнерами. На кадрах видна горящая обездвиженная боевая машина противника, задняя часть которой охвачена огнем.

До этого Telegram-канал «Изнанка» сообщил об авиаударе российских ВКС по зданию, где проходило совещание офицеров территориальной обороны ВСУ. Как отмечает канал, атака была осуществлена авиабомбами ФАБ в населенном пункте Цветковое в Запорожской области. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.