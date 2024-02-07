Бойцы ВС РФ получат оружие — «убийцу»: новости СВО на утро 7 февраля

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Специалисты холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») модернизировали перспективную крупнокалиберную винтовку МЦ-572, известную как «убийца» американской Barrett, сообщили в пресс-службе холдинга на международной выставке вооружений World Defense Show 2024. Специалисты улучшили эргономику оружия после испытаний, военнослужащие в зоне СВО получат ее в ближайшее время.

В августе прошлого года в холдинге рассказали, что МЦ-572 на сравнительных испытаниях превзошла американскую Barrett по точности в четыре раза. Из Barrett удалось уложить пять выстрелов в круг шесть сантиметров, из МЦ-572 — 1,5 сантиметра.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 6 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Фото: t.me/rostecru Винтовка МЦ-572

Российские военные продвигаются в Запорожской области

Российские силы выбили противника из нескольких опорных пунктов к северу от села Приютного в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он добавил, что военные продвинулись в среднем на 200-500 метров.

По его словам, работает ствольная артиллерия и РСЗО. Военнослужащие ведут огонь по укрывшемуся в зеленых насаждениях противнику.

Конгрессмены не захотели принимать проект помощи Израилю без Украины

Предложенный республиканцами законопроект, предусматривающий оказание помощи Израилю без выделения средств на поддержку Украины, не набрал необходимое число голосов в палате представителей Конгресса США. В поддержку инициативы проголосовали всего 250 законодателей.

Против выступили 180 членов нижней палаты конгресса. Уточняется, что для одобрения законопроекта нужно было набрать голоса двух третей конгрессменов.

США продолжают поставки оружия ВСУ

США продолжают поставки Украине военного оборудования, закупаемого на рынке в рамках программы USAI, сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. По ее словам, программа подразумевает закупки нового вооружения на рынке, в отличие от инициативы PDA, в рамках которой Киев получает военное имущество со складов Пентагона.

Фото: U.S. Air Force/Joseph Morales

Белый дом назвал главную цель российских ударов по Украине

Основными целями российских ударов по Украине являются сосредоточения войск и предприятия военно-промышленного комплекса, признал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

По его словам, для противодействия атакам страна нуждается в поставках средств ПВО, которые задерживаются из-за проволочек в конгрессе с выделением дополнительных бюджетных средств.

Под Киевом начали строить завод дронов Bayraktar

Турецкая компания Baykar начала строительство завода под Киевом, заявил гендиректор предприятия Халук Байрактар. По его словам, там будут производить беспилотники Bayraktar.

По словам Байрактара, ежегодная производительность предприятия составит около 120 дронов Bayraktar. Однако пока неясно, добавил он, будут ли это модели TB2 или TB3.

На Украине создали новые войска

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем как отдельного рода войск в составе ВСУ. Согласно документу, опубликованному на сайте президентской администрации, Зеленский поручил вести работу над созданием нового рода войск Генштабу Украины.

По словам украинского лидера, дроны показали свою эффективность в боях на земле, в небе и на море. Он указал, что благодаря применению беспилотников Украине удалось «реально изменить» ситуацию в Черном море. Отражение штурмов на земле — это тоже во многом именно работа беспилотных систем, подчеркнул Зеленский.

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