Бойцы ВДВ уничтожили под Артемовском пехоту ВСУ с помощью FPV-дронов

Фото: МО РФ

Подразделения беспилотных летательных аппаратов Ивановского гвардейского соединения ВДВ нанесли удары по пехоте ВСУ под Артемовском в зоне проведения специальной военной операции с помощью FPV-дронов, сообщила РИА Новости пресс-служба Минобороны РФ. Там отметили, что все цели были уничтожены.

После запуска FPV-дрона оператор вывел его на позиции ВСУ, где укрывались боевики. Определив цель, оператор, используя VR-очки, начал заход на нее, его помощник в это время корректировал полет дрона, осуществляя точное его наведение на цель. Умело спланировав, расчет FPV-дрона точно поразил двух украинских военнослужащих в укрытии, не оставив им ни единого шанса на спасение жизни, — сообщили военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что первая партия новых FPV-дронов «Гортензия 10», которые отличаются увеличенной полезной нагрузкой, будет отправлена ВС РФ в зону спецоперации в начале декабря. Представитель компании-разработчика отметил, что аппарат также оснащен тепловизором и системой сбросов.

До этого в конструкторском бюро «Восток» сообщили, что российские специалисты разрабатывают новый беспилотный летательный аппарат типа «летающее крыло». По словам разработчиков, БПЛА можно будет использовать для разведки, корректировки огня артиллерии и ретрансляции связи, что необходимо для новой ударной платформы «Скальпель». Беспилотник с размахом крыльев около трех метров будет иметь дальность полета до 100 км и полезную нагрузку до 4 кг.