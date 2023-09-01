Бойцы ВДВ отразили наступление украинских войск к северу от Артемовска Минобороны: бойцы ВДВ отразили наступление украинских войск вблизи Артемовска

Фото: МО РФ

Бойцы Воздушно-десантных войск России смогли отразить наступление украинских войск вблизи населенных пунктов Берховка и Ягодное к северу от Артемовска, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что огонь наносился из 30-миллиметровых автоматических пушек. После уничтожения позиций противника российские военные вернулись на прежние позиции.

С получением задачи на уничтожение наступающих групп ВСУ на наши позиции, экипажи боевых машин десанта, совершив марш на штатной технике в указанный район, сблизились с противником на минимальное расстояние и открыли по нему шквальный огонь из 30-мм автоматических пушек, — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее разведчик 200-й бригады Южной группировки российской армии рассказал, что ВСУ при многодневных контратаках под Артемовском потеряли более 80 солдат и около восьми единиц тяжелой техники и вооружения. Кроме этого, российские военные предотвратили высадку вражеской пехоты около Артемовска. По словам разведчика, сейчас в районе населенного пункта «можно наблюдать горы трупов украинских военнослужащих». При этом командование ВСУ не забирает с поля боя тела погибших солдат и не разрешает российской стороне передать их родным или захоронить, утверждает он.