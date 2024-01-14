Бойцы ВДВ «Ланцетами» подбили на правом берегу Днепра два танка ВСУ

Фото: МО РФ

Расчет разведывательного БПЛА соединения ВДВ ВС РФ обнаружил на правом берегу Днепра два танка ВСУ и скорректировал их поражение «Ланцетами», сообщили в Минобороны РФ. Военная техника противника была вычислена дронами Zala.

Во время полета над территорией, контролируемой подразделениями ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, оператор БПЛА обнаружил два танка противника, которые вели огонь по нашему берегу реки. Расчет разведывательного беспилотника умело скорректировал заход «Ланцетов» на цели и зафиксировал поражение двух танков ВСУ на правом берегу Днепра, — говорится на сайте ведомства.

В Минобороны напомнили, что Zala оснащены мощной оптической камерой и тепловизором. Полеты на тактическую глубину для разведки и поиска целей ведутся расчетами ВДВ из состава группировки войск «Днепр» ежедневно.

Ранее 14 января ведомство сообщало, что подразделения противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российских десантников из состава группировки войск «Днепр» за сутки сбили и подавили в общей сложности пять дронов ВСУ на Херсонском направлении. Уточнялось, что схема отработанная: как только дежурные средства засекают беспилотники ВСУ у российских позиций, то сразу задействуется система РЭБ и ПВО.

До этого Минобороны сообщило, что на Купянском направлении расчет гаубицы Д-30 из артиллерийской группировки 1-й гвардейской танковой армии «Запад» нанес точный удар, уничтожив замаскированный блиндаж, в котором находился командный центр ВСУ. Согласно информации ведомства, беспилотные летательные аппараты оперативно передают координаты обнаруженных целей на пункт управления артиллерией, что позволяет улучшить точность и эффективность огня.