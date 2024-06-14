Бойцы СВО записали видеообращение с просьбой о помощи Добровольцы СВО из Волгограда попросили гумпомощь

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Участники специальной военной операции из Волгоградской области записали видеообращение с просьбой о помощи, сообщает издание «Волгоград Онлайн». В видеоролике мужчины представляются добровольцами отряда «Сталинград» и говорят о необходимости гуманитарной помощи, в частности о медикаментах, обезболивающих и салфетках. Один из участников за кадром обращается к казакам и славянам.

Издание уточняет, что видео было снято на учебном полигоне. Куратор подразделения, депутат Госдумы Андрей Гимбатов, прокомментировал обращение бойцов, заявив, что принял тему под свой контроль и разбирается в сложившейся ситуации.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что ВКС России в ночь на 14 июня нанесли удары по ключевым аэродромам ВСУ на Украине. По данным канала, атака проводилась в том числе и силами стратегической авиации. Минобороны России данную информацию не комментировало.

До этого координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил, что Часов Яр в ДНР на сегодняшний день примерно на 70% находится под контролем ВС РФ.