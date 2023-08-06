Бойцы «Сибирского объединения» уничтожили группу украинских штурмовиков

Фото: Минобороны России

Бойцы «Сибирского объединения» Вооруженных сил России уничтожили группу украинских штурмовиков в зоне специальной военной операции. Соответствующее видео опубликовал репортер ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале. Удары по ВСУ наносились с помощью самоходной артиллерийской установки 2С19.

Расчет САУ 2С19 «Сибирского объединения» группировки уничтожил группу штурмовиков, — написал Руденко.

Воздушная разведка выявила вражескую группу и передала разведданные о местоположении украинских войск расчетам САУ. Благодаря четкому удару самоходной гаубицы «Мста-С» было ликвидировано пять штурмовиков ВСУ.

Недавно военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил, что артиллерия четвертой бригады Южной группировки войск Вооруженных сил России уничтожила позиции украинской армии на Артемовском направлении. После точных ударов на позициях украинских войск в небо поднялись столбы огня и дыма.

Ранее российские военные снайперы уничтожили с вертолета Ка-52 «Аллигатор» украинскую технику на Запорожском направлении в зоне спецоперации. На опубликованных кадрах видно, как бойцы ВС РФ прицеливаются с вертолета и пускают ракеты, снаряды попадают точно в цель.