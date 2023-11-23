Бойцы Росгвардии задержали в Петербурге мужчину за махинации с картошкой Петербуржец задержан Росгвардией за махинации при взвешивании товаров в магазине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге бойцы Росгвардии задержали мужчину за мошеннические действия при взвешивании товаров в продуктовом магазине, сообщает «МК в Питере». Как рассказали изданию в пресс-службе Главного управления службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, петербуржец взвешивал дешевый картофель, а затем наклеивал ценники на другие товары.

В пресс-службе уточнили, что 19 ноября мужчина зашел в магазин, взял одну картофелину и взвесил ее несколько раз. Затем он наклеил распечатанные ценники на остальные продукты в корзине и оплатил их на кассе самообслуживания.

В тот день сотрудникам торгового зала не удалось задержать мошенника, пишет издание. Однако персонал магазина сумел восстановить ход событий по камерам видеонаблюдения и установить приметы злоумышленника. Когда мужчина в очередной раз пришел в магазин 22 ноября, сотрудник торгового зала нажал кнопку тревожной сигнализации. Приехавшие на вызов росгвардейцы задержали афериста.

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