Бойцы вызвали огонь на себя из-за риска выдать свои позиции Бойцы ВС РФ у Покровска вызвали огонь на себя, чтобы не выдать ВСУ свою позицию

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ВС Украины

Российские бойцы на Покровском направлении пошли на смертельный риск: при приближении штурмовой группы ВСУ они вызвали огонь на себя, чтобы не дать противнику обнаружить свою позицию, заявил в беседе с РИА Новости военнослужащий 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии с позывным Вайс. По его словам, он вместе с сослуживцами ушел в подвал одного из домов, откуда по рации держал связь с другими бойцами. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Когда уже ВСУ начали на наш дом подходить, зачищать, мы по рации прямо и сказали открывать минометом огонь по нашей точке, чтобы мы сами не спалились, — рассказал Вайс.

Он отметил, что после минометного обстрела противник был вынужден отступить. При этом из группы российских бойцов, которые находились в подвале, никто не пострадал, резюмировал боец.

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ специально убивали служителей Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в селе Никольском Донецкой Народной Республики. Как подчеркнул иеродиакон Диадор, передвижение по территории обители было смертельно опасным, делать это приходилось очень быстро, почти бегом.

До этого стало известно, что российские военные нанесли удар по командному пункту ВСУ в Сумской области. Операция была проведена бойцами группировки «Север» при поддержке курских пограничников. Для поражения целей использовались ракетный комплекс «Искандер» и РСЗО «Торнадо-М». Минобороны РФ данную информацию не комментировало.