Бойцы НМ ДНР взяли штурмом опорный пункт ВСУ в районе Первомайского

Фото: dan-news.info

Бойцы 100 бригады Народной милиции (НМ) ДНР взяли штурмом опорный пункт армии Украины в районе села Первомайское. В Telegram-канале штаба теробороны республики сообщили, что перед атакой бойцов военного формирования ДНР был проведен артобстрел территории. Момент штурма позиций ВСУ попал на видео.

Штурмовая группа 3 стрелкового батальона 100 гвардейской бригады после артподготовки смогли занять и зачистить позиции ВСУ в районе Первомайского, — сообщает пресс-служба НМ ДНР.

Ранее секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов, который командует отрядом спецназа «Ахмат» на донецком направлении, заявил, что бойцы отряда заняли стратегически важный оборонительный рубеж в районе поселка Спорное в ДНР. Сделали они это вместе с армейским корпусом Народной милиции ЛНР и «группой Вагнера».

До этого RT сообщил о ранении военного корреспондента телеканала Андрея Филатова во время съемок в ДНР. Это произошло, когда он снимал, как «штурмовики 11-го полка зачищают поселок Первомайское». Филатова прежде уже ранили, это было в августе в районе Авдеевки.