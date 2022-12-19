Бойцы «Каскада» из ДНР сообщили о взятии в плен «пачки» украинцев

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ

Бойцы оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) Донецкой Народной Республики (ДНР) «Каскад» в своем Telegram-канале отчитались о взятии в плен нескольких украинцев. К записи прилагаются кадры, на которых видно, что речь идет приблизительно о 15 бойцах ВСУ. Авторы канал от лица «Каскада» называют пленных «хохлами», которых «взяли за жопу».

Пачка пленных, — написано под видео.

Другой информации представители оперативно-боевого тактического формирования ДНР не приводят.

Ранее Гарнизонный военный суд в России рассмотрел дело 20-летнего гражданина Украины Никиты Шкрябина, которого во время боевых действий лишили свободы российские военные. Суд признал, что у него нет никаких процессуальных прав в России, сообщил адвокат Павел Чиков.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеообращения к участникам саммита G20 предложил провести обмен пленными с Россией по формуле «всех на всех». По его словам, это единственно реальная модель освобождения пленников.