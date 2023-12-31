Бойцы группировки «Запад» отразили три атаки штурмовиков ВСУ под Купянском

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные за прошедшие сутки отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. По его словам, потери украинцев составили до 50 военнослужащих.

В полосе обороны 6-й общевойсковой армии мотострелковые соединения при поддержке огня артиллерии отразили три контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной, 30-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад в районе озера Лиман. Противник вынужден был отойти в южном и в юго-западном направлении, — рассказал военный.

Также мотострелки 1-й танковой армии при помощи FPV-дронов ликвидировали немецкую БМП Murder в районе населенного пункта Новоселовский. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы расчет орудия Д-30 калибра 122 миллиметра уничтожил расчета миномета того же калибра ВСУ в районе Степовой Новоселовки.

Ранее Зыбинский сообщил, что подразделения российских войск ликвидировали склад с боеприпасами ВСУ в Харьковской области. По его словам, в районе населенного пункта Липцы накрыли огнем склад 113-й бригады территориальной обороны армии Украины. Противник потерял до 95 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30, добавил он.

До этого самолеты оперативно-тактической авиации РФ нанесли ракетно-бомбовые удары по местам временного расположения пяти бригад армии Украины на Купянском направлении. Ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28 осуществили авиаудары по живой силе и военной технике 14-й и 32-й механизированных бригад и 25-й воздушно-десантной бригады возле населенных пунктов Берестовое, Ивановка и Стельмаховка.