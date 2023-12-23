ВС РФ уничтожили два танка Leopard 2 на Купянском направлении ВС РФ отразили семь контратак ВСУ на Купянском направлении, уничтожив два танка

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Бойцы российской группировки войск «Запад» отразили семь контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. По его словам, при этом россиянами были уничтожены два танка Leopard 2.

В ходе ведения активной обороны мотострелковые соединения 6-й общевойсковой армии при поддержке огня артиллерии отразили пять контратак штурмовых групп 14-й и 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах озера Лиман, у Синьковки и Ивановки. Противник вынужден был отойти в южном и юго-западном направлениях, — рассказал Зыбинский.

Он добавил, что в направлении Жегловки и Тернов противник предпринял еще две контратаки, однако и они не увенчались успехом. Общие потери украинцев составили до 55 военнослужащих, два танка Leopard 2, два БТР М113, два миномета, четыре пикапа и орудие Д-20.

Ранее Зыбинский заявил, что подразделения российских войск ликвидировали склад с боеприпасами ВСУ в Харьковской области. По его словам, в районе населенного пункта Липцы накрыли огнем склад 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Противник потерял до 95 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30, добавил он.