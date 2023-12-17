Бойцы группировки войск «Запад» ликвидировали позиции ВСУ под Купянском

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Разведчики и артиллеристы российской группировки войск «Запад» обнаружили и ликвидировали позиции и бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. После выполнения боевой задачи военнослужащие совершили многокилометровый марш к месту эвакуации, после чего отправились к точке сбора на бронеавтомобилях.

Военнослужащие разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», действующего на Купянском направлении, выявили скопление живой силы ВСУ на своих позициях и передали данные об их местонахождении артиллеристам. Считанные минуты понадобились, чтобы рассчитать координаты, занять нужную огневую позицию и нанести поражение противнику, — говорится в сообщении министерства.

По данным Минобороны от 16 декабря, за сутки на Купянском направлении потери ВСУ составили порядка 35 солдат, четыре боевые бронемашины, три пикапа и гаубица Д-30.

Ранее стало известно о ликвидации на Купянском направлении расчетами самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск бронегруппы Вооруженных сил Украины в составе одного танка, двух БМП и живой силы. Украинские бойцы попытались скрыться, однако вначале группа была остановлена, а после корректировки огня удар был нанесен не только по машинам, но и по украинским военным.