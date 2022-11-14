Бойцы ЧВК «Вагнер» штурмом взяли позиции ВСУ под Артемовском

Фото: МО Украины

Бойцы ЧВК «Вагнер» штурмом взяли позиции украинских солдат под Артемовском, сообщает РИА Новости. Агентство опубликовало видеозапись, снятую с коптера, на которой показано, как четыре бойца вплотную приближаются к окопам и начинают атаковать противника.

В ходе непродолжительного боя между военными группы «Вагнер» и солдатами ВСУ последние оставили занятые позиции. На кадрах также видно, что «вагнеровцы» захватили пленного.

Ранее стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» уничтожили танк ВСУ с иностранным экипажем из трех человек при попытке контратаки украинской армии под Артемовском. По словам одного из представителей военизированного формирования, в ходе радиоперехвата военные установили, что находившиеся в танке солдаты переговаривались на английском языке.

До этого представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России в результате наступательных действий на Донецком направлении полностью освободили поселок Майорск. Кроме того, в районе города Запорожья были ликвидированы около 30 иностранных инструкторов и наемников, входивших в состав артиллерийских расчетов.