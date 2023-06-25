В Воронежской области оценили масштаб ущерба после попытки мятежа Глава Павловского района Воронежской области: ЧВК «Вагнер» повредила 19 домов во время перестрелки

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

В Павловском районе Воронежской области повреждены 19 домовладений в результате попытки мятежа 24 июня, сообщил в Telegram-канале глава района Максим Янцов. По его словам, пострадавших нет, угроза для целостности домов также отсутствует. Оперативные службы продолжают обследовать территорию района.

В результате перестрелки, которая произошла вблизи Елизаветовки Павловского района 24 июня, когда по нашему району проходила колонна ЧВК «Вагнер», повреждения в селе получили 19 домовладений. Угрозы для целостности домов или надворных построек нет, — написал Янцов.

Он подчеркнул, что несмотря на уход бойцов ЧВК «Вагнер» из Воронежской области, в регионе продолжают действовать ограничения. Об их снятии он пообещал сообщить позже.

Как сообщал ранее Telegram-канал Baza, бойцы ЧВК «Вагнер» сбили два вертолета и самолет в небе над Воронежской областью. По сведениям канала, первый вертолет был уничтожен ранним утром 24 июня у села Елизаветовка Павловского района, второй — несколько часов спустя у села Филоново Богучарского района. Экипажи вертолетов были спасены. По словам военкора Первого канала Ирины Куксенковой, третьим сбитым судном оказался самолет Ил-22, в момент попадания на борту было 10 человек. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным провел переговоры со связанным с ЧВК «Вагнер» предпринимателем Евгением Пригожиным. Пресс-служба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов ЧВК «Вагнер» по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации.