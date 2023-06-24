Бойцы ЧВК «Вагнер» начали покидать штаб ЮВО в Ростове-на-Дону

Фото: Анатолий Карбинов / NEWS.ru

Бойцы ЧВК «Вагнер» на автомобилях и военной технике начали покидать территорию у штаба Южного военного округа, передает ТАСС. По информации агентства, место уже покинули четыре пикапа ЧВК, но танки и тяжелая техника пока остаются на месте.

Бойцы ЧВК «Вагнер» на автомобилях и военной технике начали покидать территорию у штаба Южного военного округа, — сказано в публикации.

Жители засняли на телефоны военную технику, которая начала покидать город.

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До этого сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным провел переговоры с предпринимателем Евгением Пригожиным. Бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов группы по российской территории и дальнейшим шагам деэскалации.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским лидером заявил о готовности страны внести лепту в урегулирование ситуации в России в свете попыток мятежа ЧВК «Вагнер». Эрдоган в беседе с Путиным отметил, что никто не должен извлекать выгоду из событий в РФ.