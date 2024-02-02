Бойцы ЧВК угнали машину и избежали наказания Суд освободил двух бойцов ЧВК от наказания за угон автомобиля

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В Санкт-Петербурге два бойца ЧВК, принимавшие участие в военной операции на Украине, угнали автомобиль и избежали наказания за содеянное. Невский районный суд города принял во внимание их боевые заслуги и освободил от ответственности, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. При этом каждому придется выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Невский районный суд города Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Александра Калачева и Владимира Юдина, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ. <...> Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей каждому. Зачтено время содержания под стражей, в связи с чем фигуранты освобождены от назначенного наказания, — говорится в сообщении.

Установлено, что 10 сентября 2023 года подсудимые сговорились и угнали автомобиль «ВАЗ-11113» на улице Седова в Невском районе. Они успели доехать до проспекта Обуховской Обороны, но их остановили сотрудники ДПС. Стоимость машины оценивается в 35 тысяч рублей.

Суд принял во внимание, что Калачев и Юдин ранее не были судимы, признали вину и раскаялись, а также извинились перед потерпевшим. Отмечается, что оба принимали участие в СВО, имеют награды ЧВК и хорошие характеристики. Один из них также имеет благодарственное письмо от главы ЛНР Леонида Пасечника за заслуги в зоне военной операции.

Ранее сообщалось, что Рудничный районный суд города Кемерово приговорил экс-бойца ЧВК «Вагнер» Александра Держалова к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима за покушение на убийство. Суд вынес решение в октябре прошлого года. Как следует из постановления, мужчина услышал оскорбительный для него разговор на балконе и пошел выяснять отношения к двум незнакомцам из дома напротив, с собой он взял нож.