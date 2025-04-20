Бойцы «Ахмата» жестко пресекли попытку ВСУ вторгнуться на территорию РФ Кадыров: бойцы «Ахмата» сорвали попытку диверсантов ВСУ пересечь границу России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале кадры ликвидации военнослужащих ВСУ при попытке пересечения ими российской границы. По словам чеченского лидера, противника уничтожило одно из штурмовых подразделений 204‑го полка спецназа «Ахмат». Кадыров не уточнил, когда именно произошло боестолкновение. Минобороны РФ также не комментировало информацию.

Решение о ликвидации нарушителей было принято максимально быстро. Вскоре завязался стрелковый бой, в ходе которого все цели были ликвидированы, — отметил он.

После этого российская артиллерия нанесла серию точечных ударов по скоплениям живой силы ВСУ, которая оказывала поддержку диверсантам. По мнению Кадырова, украинские военные в очередной раз столкнулись «с неожиданной для себя суровой реакцией». Глава Чечни уточнил, что подразделения «Ахмата» действуют предельно слаженно и эффективно.

Ранее сообщалось, что украинские военные за ночь 20 апреля совершили более 400 обстрелов позиций российских войск, а также нанесли свыше 900 ударов с помощью беспилотников, несмотря на объявленное пасхальное перемирие. Как уточнили в Минобороны РФ, от атак пострадали мирные жители.

До этого стало известно, что военнослужащие ВС РФ взяли под контроль село Новомихайловка в Донецкой Народной Республике. Это произошло еще до пасхального перемирия, объявленного президентом страны Владимиром Путиным. Выбить ВСУ из населенного пункта удалось благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Запад».