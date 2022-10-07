Бойцы «Ахмата» заняли важный оборонительный рубеж у Спорного в ДНР Алаудинов: бойцы отряда «Ахмат» заняли важный рубеж около поселка Спорное в ДНР

Фото: РИА Новости

Секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов, который командует отрядом спецназа «Ахмат» на донецком направлении, заявил, что бойцы отряда заняли стратегически важный оборонительный рубеж в районе поселка Спорное в ДНР. Сделали они это вместе с армейским корпусом Народной милиции ЛНР и «группой Вагнера», отметил он в беседе с РИА Новости.

Хочу отметить, что на нашем участке фронта наши бойцы совместно со Вторым армейским корпусом [Народной милиции ЛНР] и «музыкантами» [«группа Вагнера»] каждый день потихоньку наступают в направлении противника, отжимаем некоторые участки фронта, — пояснил Алаудинов.

Занятие 6 октября важного оборонительного рубежа у Спорного он охарактеризовал фразой: «Потихоньку делаем свою работу». Алаудинов добавил, что союзные силы не собираются «ни на шаг отступать».

Ранее RT сообщил о ранении военного корреспондента телеканала Андрея Филатова во время съемок в ДНР. Это произошло, когда он снимал, как «штурмовики 11-го полка зачищают поселок Первомайское». Филатова прежде уже ранили, это было в августе в районе Авдеевки.