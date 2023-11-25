Бойцы «Ахмата» устроили ВСУ «огненный дождь» на Кременском направлении Военкор Андриц показал, как спецназ «Ахмат» атаковал позиции ВСУ под Кременной

Фото: МО РФ

Бойцы спецназа «Ахмат» засыпали позиции Вооруженных сил Украины в лесу на Кременском направлении «зажигалками», сообщил военный корреспондент RT Влад Андриц. Он опубликовал видео, на котором заметно, как боеприпасы попадают в окоп противника.

В кадры попали моменты, когда «зажигалки» россыпью настигают цель, а после попадания боеприпасов начинается пожар. Командир группы с позывным Амур рассказал, что подобные снаряды в большей степени действуют психологически, а также уничтожают маскировочные сети. Всего спецназ осуществил два попадания по позициям ВСУ.

«Зажигалки» — это боеприпасы, которые детонируют над позициями врага. Они накрывают площадь поражения дождем боевого зажигательного вещества.

Ранее военные подразделения группировки «Центр» атаковали более 200 объектов ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-службы группировки Александр Савчук. По его словам, в том числе были поражены командные пункты и техника сил «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Савчук добавил, что в области Серебрянского лесничества группировка нанесла удар по военным и технике 12-й бригады «Азов», а также уничтожила беспилотный летательный аппарат ВСУ неподалеку от Кременной. Потери противника на этом направлении оцениваются до ста военнослужащих ВСУ и двух пикапов, уточнил Савчук.