Бойцы «Ахмата» уничтожили двух наемников из Колумбии под Артемовском

Фото: МО Украины

Пятеро бойцов спецназа «Ахмат» обнаружили недостроенный блиндаж, где скрывались четверо бойцов ВСУ, включая двух наемников из Колумбии, передает РИА Новости со ссылкой на командира отряда с позывным Шустрый. По его словам, во время штурма были ликвидированы оба наемника и один украинский боец.

Нам нужна была информация, что у них происходит, и нам интересно было, где и какие позиции. Мои ребята запрыгнули, взяли этого пленного, это был всушник, — рассказал Шустрый.

Он добавил, что в районе, где размещен отряд «Ахмата», украинская сторона использует наемников, в том числе колумбийцев. Информацию об иностранных военных также подтвердил пленный боец ВСУ Никита Афанасьев, мобилизованный в феврале 2022 года из Житомира. По его словам, наемники выполняют аналогичные задачи, что и призывники ВСУ.

Ребята рассказывали, что в основном отношение к колумбийцам не сильно хорошее, потому что они наемники, просто пришли за деньги, никакой нет идеи — и отношение соответствующее, — отметил Афанасьев.

Ранее ВС РФ ликвидировали группу спецназа ВСУ во главе с Вадимом Рубаном под Марьинкой и уничтожили наемника в составе ВСУ Васифа Агаджанова. Аналитики считают, что украинские силы начали активно вербовать иностранных военнослужащих на фоне провала летнего контрнаступления. Эксперты пояснили, что армия понесла огромные потери, которые компенсировала за счет персонала из других стран.